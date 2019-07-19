Tazyikli su D-100 karayolunu çökertti

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Beylıkdüzü'nde yer altında yapılan zemin çalışması sırasında verilen tazyikli su D-100 Karayolu'nun çökmesine neden oldu. Olay, dün D-100 Karayolu TÜYAP mevkisi Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Asfalt altında yapılan zemin çalışması nedeniyle verilen su yolu kabartarak dışarı sızdı. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, su sızıntısının olduğu yeri temizleyerek iş makinesi ile kazdı. Yoldaki kazı sonrası sızıntının olduğu yerler ekipler tarafından dolduruldu. Çalışma nedeniyle yoğun trafik meydana geldi.