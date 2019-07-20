Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 70 yıllık evlilik 26 dakika arayla son buldu

70 yıllık evlilik 26 dakika arayla son buldu

'da 92 yaşındaki Abdurrahman Yılmaz- çifti 26 dakika arayla hayatlarını kaybetti. 70 yıllık evliliklerinde 11 çocuk, 30 torun sahibi olan çiftin yaşarken, “İnşallah bu dünyadan aynı gün gideriz” dilekleri gerçek oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 12:32
70 yıllık evlilik 26 dakika arayla son buldu

Konyaaltı ilçesi Akdamlar Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan 92 yaşındaki Abdurrahman- çifti, 70 yıl önce görücü usulü olmasına rağmen birbirlerini çok sevdi. Hayatlarının büyük çoğunluğunu mahallede ve yayla koşullarında tarım ve hayvancılıkla geçiren çift, tüm zorluklarına rağmen birbirlerini hiç üzmedi. Çiftin 70 yıllık evliliklerinde 11 çocuk, 30 torunları oldu. Yılmaz çiftinin bu örnek birliktelikleri tüm köyde örnek alındı. Her koşulda birlikte olan, birbirlerine hiç sitem etmeyen çift, yeni evlenecek gençlere de örnek gösterildi. Çocukları ve torunları tarafından da örnek alınan yaşlı çiftin sağlıklarında "İnşallah bu dünyadan birlikte gideriz" istekleri kabul oldu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
70 yıllık evlilik 26 dakika arayla son buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN