70 yıllık evlilik 26 dakika arayla son buldu

Konyaaltı ilçesi Akdamlar Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan 92 yaşındaki Abdurrahman- Raziye Yılmaz çifti, 70 yıl önce görücü usulü olmasına rağmen birbirlerini çok sevdi. Hayatlarının büyük çoğunluğunu mahallede ve yayla koşullarında tarım ve hayvancılıkla geçiren çift, tüm zorluklarına rağmen birbirlerini hiç üzmedi. Çiftin 70 yıllık evliliklerinde 11 çocuk, 30 torunları oldu. Yılmaz çiftinin bu örnek birliktelikleri tüm köyde örnek alındı. Her koşulda birlikte olan, birbirlerine hiç sitem etmeyen çift, yeni evlenecek gençlere de örnek gösterildi. Çocukları ve torunları tarafından da örnek alınan yaşlı çiftin sağlıklarında "İnşallah bu dünyadan birlikte gideriz" istekleri kabul oldu.