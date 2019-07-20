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81 ilde denetimi yapıldı! Bin 551 taksi şoförüne

koordinesinde ülke genelinde taksilere yönelik yapılan denetimde, bin 551 araç şoförüne uygulandı. 2 bin 660 noktada yapılan denetimde 18 bin 640 kontrol edildi. Şoförlere kısa mesafe yolcu almamak, taksimetre kullanmamak ve açmamak, alkollü araç kullanmak, cep telefonu ile konuşmak gibi nedenlerle idari para ceza uygulandı, 165 taksi trafikten men edildi.

Giriş Tarihi: 20.7.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 14:24
81 ilde taksi denetimi yapıldı! Bin 551 taksi şoförüne para cezası…

81 ilde trafiğin ve halkın yoğun olduğu bölgelerde polis ekiplerince taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. 2 bin 660 noktada yapılan uygulamaya, 17 bin 438 personel katıldı. 51 dedektör köpeğin de kullanıldığı uygulamada 18 bin 640 kontrol edildi.

BİN 551 TAKSİ ŞOFÖRÜNE PARA CEZASI VERİLDİ

Denetimlerde 15 taksi şoförüne kısa mesafe yolcu almamak, 1 şoföre trafiğin yoğun olduğu saatte yolcu almamak, 4 şoföre para üstünü küsuratıyla vermemek, 12 şoföre taksimetre açmamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talep etmek, 1 şoföre uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunmak, 9 şoföre araç içerisinde sigara içmekten Kabahatler Kanunu kapsamında idari uygulandı.

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81 ilde taksi denetimi yapıldı! Bin 551 taksi şoförüne para cezası…
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