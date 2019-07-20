Göbeklitepe ‘Profesör babasını’ anıyor

Şanlıurfa'da 1986'da tarlasını süren bir çiftçinin bulduğu heykelle Göbeklitepe'de somut bulgulara ulaşıldı. Ne olduğu pek anlaşılamayan heykel, müzede koruma altına alındı. 1994'te bölgeyi ziyaret eden Prof. Dr. Schmidt ise Göbeklitepe'deki üst kısımları görünen taşların neolitik döneme ait olduğunu fark etti. Onun öncülüğüyle 1995'te kazı çalışmaları başladı. Schmidt başkanlığındaki kazılarda boyları 3-6 metre olan, hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar gün yüzüne çıkarıldı. Bu eserlerin dünyanın en eski tapınak kalıntıları olduğu ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine dayandığı belirlendi. Ve böylece Göbeklitepe "tarihin sıfır noktası" olarak anılmaya başlandı. 2011'de de UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi geçici listesine alındı. Bu keşifin mimarı Schmidt ise 20 Temmuz 2014'te Almanya'da kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybetti.

BÜYÜK EMEĞİ VARDI

Göbeklitepe Kazı Başkanı ve Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Prof. Dr. Schmidt'in Şanlıurfa ve Göbeklitepe için çok önemli bir değer olduğunu ifade etti. Uludağ, "Onu kaybetmenin üzüntüsünü hala yaşıyoruz. UNESCO sürecinde de çok büyük emekleri vardı. Saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.