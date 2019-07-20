Sünger yatakta sürüklendiler

Düzce'de önceki gün saat 07.00 sıralarında aniden gelen selde dere kenarında bulunan iki evde yaşayan Kaptan ve Töngel ailelerine mensup 4'ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan Cengiz Töngel (53), eşi Fatma Töngel (42) ve 3 yaşındaki Kaan Töngel ile diğer aileden Nilgün Kaplan (38) 8 yaşındaki kızı Funda Kaplan ve 7 yaşındaki ikizler Sanem ve Sinem Kaplan dün gün boyunca arandı. Kurtulan Furkan Kaplan (21) ise Düzce'deki evlerine döndü. Kaplan ailesi iki hafta önce köydeki evlerine gelmişti.

BİR CESET BULUNDU

SABAH muhabiri de AFAD ve AKUT ekiplerinin çalışmalarını afet bölgesinde takip etti. Sele kapılan Cengiz Töngel ile Fatma Töngel çiftinin bir diğer oğlu Beşir Töngel'i (16) köylüler kurtardı. Fatma Töngel'in cesedi ise Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında bulundu. Düzce Valiliği Cumayeri ve Akçakoca ilçelerine bağlı köylerden 219 vatandaşın mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldıklarını bildirdi. Sel nedeniyle 3 kızından ve eşinden haber alamayan Erkan Kaplan yaşadıklarını şöyle anlattı:

AĞACA ÇARPMIŞ

"Köyün ana yolu kapalı. Dağ yolundan köye traktörle ulaşım sağlıyoruz. Evde 1 oğlum 3 kızım ve eşim vardı. Oğlum Furkan kurtuldu. Diğerlerinden henüz haber alamadık. Ben en son dün sabah 7.30'da eşimle cep telefonuyla konuştum, bir daha ulaşamadım. Furkan'ın anlattığına göre evin içerisine su girmeye başlayınca uyanmışlar. İki küçük kızım var 7 yaşlarında, ikisini sünger yatağın üzerine atmış. Onun üzerinde tutunuyorlarmış. Hep beraber suda sürüklenmişler. Ama Furkan bir ağaca çarpınca diğerlerini kaybetmiş. Evim tamamen uçmuş."

Erdoğan: Düzce için tüm imkanlar seferber edilecek

DÜZCE'DE yaşanan felaketi yakından takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirerek arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi. Erdoğan dün ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile ikili ilişkiler ve bölgesel konulara ilişkin birer telefon görüşmesi yaptı.