Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu?

İslam alemi açısından oldukça önemli olan bayramlar her yıl coşkuyla kutlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Ramazan Bayramı'nı geride bırakmışken şimdi önümüzde bir Kurban Bayramı var. Dini bayramlarımızdan biri olarak kabul edilen Kurban Bayramı tatilinde bireyler hem ibadetlerini yerine getirmek hem de tatilin tadını çıkarmak istiyorlar. Bayramların öneminin büyük olduğu bilincini aşılamak için özellikle ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar güncel olarak araştırmalar yapmaya başladı. Geçtiğimiz bayramda ise hafta içi ve hafta sonu günleri birleştirilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı ise bayram takvimi ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre; Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? İşte ayrıntılar..

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2019 DİYANET TAKVİMİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Kurban Bayramı tarihini kamuoyuna duyurdu.

Kurban Bayramı takvimi haberimizde yer alıyor. İşte o detaylar...