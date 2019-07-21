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ne zaman kutlanacak? 2019 kaç gün oldu?

Müslüman alemi için mübarek sayılan 'nın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar hazırlıklara başladı. Arama motorlarında "?" şeklinde araştırmalar yapanlar olduğu gibi aynı zamanda hem bayram coşkusunu yaşamak hem de bayram tatili ile ilgili son dakika gelişmelerini öğrenmek istiyorlar. Aile ve akraba ziyaretlerinin en sık yapıldığı, aynı zamanda tatil planlarının da önceden hazırlandığı ? 2019 bayram tatili kaç gün? İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 21.7.2019 11:36
Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu?

İslam alemi açısından oldukça önemli olan bayramlar her yıl coşkuyla kutlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Ramazan Bayramı'nı geride bırakmışken şimdi önümüzde bir var. Dini bayramlarımızdan biri olarak kabul edilen Kurban Bayramı tatilinde bireyler hem ibadetlerini yerine getirmek hem de tatilin tadını çıkarmak istiyorlar. Bayramların öneminin büyük olduğu bilincini aşılamak için özellikle ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar güncel olarak araştırmalar yapmaya başladı. Geçtiğimiz bayramda ise hafta içi ve hafta sonu günleri birleştirilmişti. Başkanlığı ise bayram takvimi ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre; kutlanacak? kaç gün oldu? İşte ayrıntılar..

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2019 DİYANET TAKVİMİ!

İşleri Başkanlığı tarihini kamuoyuna duyurdu.

Kurban Bayramı takvimi haberimizde yer alıyor. İşte o detaylar...

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