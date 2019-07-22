Bisikletle İstanbul’dan Bişkek’e gitti

Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Aksoy, 10 yıllık Kırgızistan hayali için 5 bin 747 kilometre pedal çevirdi. İstanbul'dan Bişkek'e 80 gün pedal çevirerek ulaşan Aksoy, "Ana yurttan ata yurduna bisikletle gelmeyi 10 yıl boyunca hayal ettim. Hayalimi 5 bin 747 kilometre yol katederek gerçekleştirdim" dedi. Günde ortalama 85 kilometre yol kat eden Aksoy, turunu planladığından 20 gün erken tamamladı. Her çocuk gibi bisiklet üstünde büyüdüğünü belirten Aksoy, bu tutkusunu bırakmayıp gündelik hayatta da bisikleti ulaşım aracı olarak kullanıyor. Gaziantep'te dünyaya gelen, Kuşadası'nda büyüyen Aksoy, Trakya Üniversitesi Beden Eğitim Bölümünden mezun. 10 yıl önce bu coğrafyayı merak eden Aksoy, yıllardır bisikletle Kırgızistan'a ulaşmayı hayal ediyordu.

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