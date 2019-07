Düğünden dönerken kazada öldüler

Katliam gibi kaza önceki akşam Karatay ilçesindeki Adana Çevreyolu Borsa Köprülü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Hakan Yel (22) otomobiline aldığı arkadaşları Elanur Karacadağ (20), Esranur Bilecen (22), İbrahim Serdar Olgun (22) ve Muhammed Emin Gül (23) ile gezerken altgeçit içerisinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.



KARŞI YÖNE GEÇTİ

Kontrolden çıkan otomobil orta refüjü çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti ve Muammer Can'ın (66) kullandığı otomobile çarptı. Her iki otomobilin de hurda yığınına döndüğü kazada, 5 genç ile Muammer Can ve eşi Memduha Can hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Muammer Can ve eşi Memduha Can çiftinin bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evlerine giderken kazaya karıştıkları öğrenildi. Alt geçit içerisinde yapılan incelemenin ardından 5 kişinin içerisinde bulunduğu Hakan Yel'in kullandığı otomobilin karşı şeride geçmesiyle kazanın yaşandığı belirlendi. Sürücünün alkol olup olmadığının alınan kan örneklerinin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.







CENAZEDE GÖZYAŞI

Kazada aynı araçta ölen gençler Hakan Yel, Muhammed Emin Gül, Esra Nur Bilecen, İbrahim Serdar Olgun ve Elan Nur Karacadağ'ın cenazeleri dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze töreninde büyük acı yaşayan gençlerin ailelerinin güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Diğer araçta hayatını kaybeden Memduha ve Muammer Can çiftinin cenazeleri ise Cihanbeyli ilçesi Böğrüdelik Mahallesi'nde ikindi namazının ardından toprağa verildi. Kaza sonrası büyük acı yaşayan aileler, cenazede gözyaşı döktü.

BUGÜN NELER OLDU