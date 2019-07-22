Düzce'den acı haber: Bir kız çocuğunun cesedi bulundu

Akçakoca'da 2 kişinin cesedi bulunurken, kaybolan 5 kişinin bulunması için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bugün, Esmahanım Köyü Aşağı Mahalle'de selden sürüklenen bir barakanın içesinde kız çocuğu cesedi bulundu. Ekipler çocuğun kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

4 KİŞİ KAYIP

Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, İtfaiye ve DAKE ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalar, Esmahanım ve Uğurlu köyleri arasındaki bölge ile Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleşim noktasında yoğunlaştırıldı.

Drone da kullanılan arama çalışmalarında AFAD ekipleri eğitimli iz-takip köpekleri ile bölgeyi karış karış tarıyor. Su altı ekipleri de suyun altındaki her noktaya bakarak, kayıplara dair iz arıyor.





DENİZE GİRMEK YASAKLANDI



Öte yandan sel nedeniyle Akçakoca'da ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı. Sahillerin ağaçlarla dolması, denizin çamur rengine bulanması nedeniyle alınan karar sonrasında plajlara, '18 Temmuzda yaşanan sel felaketi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar denize girilmesi kesinlikle yasaktır' tabelaları konuldu. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "Selden dolayı plajlar atıklarla, ağaçlarla doldu. Kanalizasyon kaçağı da olabilir. Halkımızın ve turistlerin can güvenliği için denize girmeyi geçici olarak yasakladık" dedi.