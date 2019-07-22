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Son dakika haberi: Dehşet saçan baklavacı magandaya bir şok daha: Tabelaları iniyor...

İstanbul Pendik'te yaşanan dehşet olayı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Seyidoğlu Baklavaları'nın sahipleri trafikte tartıştığı araca içerisinde hamile kadın varken saldırmış, çifte deyim yerindeyse kabusu yaşatmıştı. Görüntülerin sosyal medyada gündeme gelmesinden sonra saldırganlar gözaltına alınmıştı. Son dakika haberine göre ise Hasan ve Hüseyin Sel’in sahibi olduğu Baklava hakkında, Seyidoğlu Baklavaları firması tarafından açılan dava ile ihtiyati tedbir kararı alınmıştı. Kararın ardından Seydioğlu Baklava firmasının dükkanlarının tabelaları indirilmeye başlandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 09:57
Son dakika haberi: Dehşet saçan baklavacı magandaya bir şok daha: Tabelaları iniyor...

Pendik'te hamile kadını bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Baklava hakkında, Seyidoğlu Baklavaları firması tarafından açılan dava ile ihtiyati tedbir kararı alınmıştı. Kararın ardından Seydioğlu Baklava firmasının dükkanlarının tabelaları indirilmeye başlandı.

Pendik'te hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran magandalar Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında, Seyidoğlu Baklavaları'nın açtığı dava sonucunda mahkeme ihtiyati tedbir kararı almıştı.

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Son dakika haberi: Dehşet saçan baklavacı magandaya bir şok daha: Tabelaları iniyor...
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