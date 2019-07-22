Köy köy dolaşıp türküleri derliyor

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AntalyaKaş'ta müzik öğretmenliği yapan ve köy köy gezerek Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş türkülerini kaydeden Emre Dayıoğlu, okulların kapanmasıyla birlikte yine yollara düştü. Tatil yapmak yerine Anadolu köylerini gezerek unutulan türküleri, ağıtları kayıt altına alıyor. Amacı tüm ülkeyi gezmek. Kimsenin adını bile bilmediği Anadolu'nun dev çınarlarının türkü ve saz ustalarının mirasını öğrencileri ve gelecek nesiller için biriktiriyor. Yaptığı çalışmalarla Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başta olmak üzere birçok sanatçının da dikkatini çekmeyi başaran Dayıoğlu, "Benim için en büyük tatil, köy köy gezerek müzik çiçekleri toplamak, teyzelerimizden amcalarımızdan eski, hakiki türkülerimizi dinlemek. Köy köy gezerken birçok farklı insanla da tanışma fırsatını yakalıyorum, birçok farklı köyde misafir ediliyorum. Bizi bir araya getiren şey halk müziği geleneğimiz. Ben tatilimi halk müziği geleneğimizi en doğru kişilerden öğrenebilmek ve dinleyebilmek adına bu köylerde yapıyorum" diye konuştu. 10 yaşından beri bağlama çalan Dayığoğlu, "Sadece Türkiye'nin kültürel mirasının korunmasına yardımcı olmuyorum aynı zamanda videolarını çektiğim yerel müzisyenleri ve sanatçıları da ölümsüzleştiriyorum" diye konuştu.