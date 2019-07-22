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çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara bilet sorgulama – Son dakika haberler

İdaresi'nden beklenen son dakika haberi az önce geldi. Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek On Numara çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, sonuçlar belli olduğu anda haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte On Numara çekilişi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 22.7.2019 21:49
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango On Numara 22 Temmuz bilet sorgulama – Son dakika haberler

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (22 Temmuz 2019) On Numara çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek On Numara çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de olacak.

On Numara 22 Temmuz çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te çekildi ve az önce açıklandı.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 22 TEMMUZ

Çekiliş ile ilgili detayları ve On Numara çekiliş sonuçlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte 22 Temmuz tarihli çekilişte kazandıran numaralar...

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango On Numara 22 Temmuz bilet sorgulama – Son dakika haberler
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