On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango On Numara 22 Temmuz bilet sorgulama – Son dakika haberler

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (22 Temmuz 2019) On Numara çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek On Numara çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de olacak.

On Numara 22 Temmuz çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te çekildi ve az önce açıklandı.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 22 TEMMUZ

Çekiliş ile ilgili detayları ve On Numara çekiliş sonuçlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte 22 Temmuz tarihli çekilişte kazandıran numaralar...