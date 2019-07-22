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Satın almak istediği atı çiftliğe getirdi! Sonrası vahşet

'ın Çerkezköy ilçesinde bir çiftlikten kaybolan İngiliz yarış atı ormanlık alanda, kesilmiş ve etleri alınmış olarak bulundu.

Giriş Tarihi: 22.7.2019 22:28
Satın almak istediği atı çiftliğe getirdi! Sonrası vahşet

Çerkezköyün Ambardere mevkiinde çiftliği bulunan Harun Akın daha önce yarışlara katılmış 8 yaşındaki bir İngiliz atını satın almak için çiftliğine getirdi.

Çiftliğinde başka atlar bulunan Akın henüz satın alma aşamasında olduğu at, cuma günü ortadan kayboldu. Ak ve çiftlik çalışanları çevrede yaptıkları aramalarda atın izine rastlayamadı.

Bu akşam saatlerinde çiftliğe yaklaşık 500 metre mesafede çalılıklar arasında çobanlar parçalanmış bir at bulunca, durumu Harun Aka bildirdi. Ak, gittiği bölgede sadece kafa kısmı kalan atı, alnındaki beyaz renkten tanıdı.

Atın, parçalanmış iç organları, bacaklarının alınmış olduğunu söyleyen Ak, Sadece kafa kısmı ile kaburgaları kalmış.

Görünce çok şaşırdım ve büyük üzüntü yaşadım. Atı büyük ihtimalle çiftlikten çalıp buraya getirerek kesmişler ve etlerini de almışlar. Şimdi emniyete gidip suç duruyusunda bulunacağım. Çiftliğin güvenlik kameralarını incelemeye alacağız. Bunu yapanlar insan olamaz, bulunmasını istiyorum dedi.

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Satın almak istediği atı çiftliğe getirdi! Sonrası vahşet
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