Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Atıyla girdiği gölette düşüp, boğuldu

Atıyla girdiği gölette düşüp, boğuldu

'ın Ergani ilçesinde at üstünde gölete giren Necati Kahraman (20), dengesini kaybedip düştüğü suda boğuldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 16:05
Atıyla girdiği gölette düşüp, boğuldu

Olay, öğle saatlerinde Ergani ilçesinin kırsal İncehıdır Mahallesi'nde meydana geldi. Atını serinletmek için gölete süren Necati Kahraman, dengesini kaybedip suya düştü. Kahraman sudan çıkmayı başaramadı, atı ise ıslak halde mahalleye döndü.

Durumdan şüphelenen yakınları Necati Kahraman'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, gölette yaptığı aramada, Necati Kahraman'ın cansız bedenine ulaştı. Necati Kahraman'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atıyla girdiği gölette düşüp, boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN