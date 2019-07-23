Düzce'deki felaket için Bakan Kurum'dan flaş açıklama: 66 binayı boşaltacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki son durumla ilgili açıklama yaptı. Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"7 kayıptan 5 kişinin cansız bedenine ulaştık. 2 kardeşimize en yakın zamanda ulaşacağız.

66 BİNA BOŞALTILACAK

3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı. 319 az hasarlı binamız, 45 ağır hasarlı binamız, 85 yıkık binamız bu selden etkilenmiş durumda. 66 binamız da heyelan riski altında. Bu binaların boşaltma sürecini de başlatacağız.

Dere güzergahındaki 5 bin bina boşaltılacak. İmar barışına başvuru yapılması, bu binaların yıkımını engellemez.

AFET BÖLGESİ TALEBİ

Bütün köylerimizin su problemi çözülecek.

Akçakoca'da denize sel nedeniyle birçok materyal akıntı sebebiyle geldi. Deniz temizliği kapsamında da hem sahil hem deniz temizliğini yapacağız.

Afet bölgesi ilanı talebi iletildi, konu üzerinde çalışılıyor.

En kısa zamanda devletimiz afetin açtığı yaraları kapatacaktır. Tüm birimlerimiz olarak sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza ise şifalar diliyoruz."