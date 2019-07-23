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Esenyurt'ta genç kıza kapkaç şoku!

Esenyurt’ta Somalili genç kız, erkek kardeşleri ile birlikte markete giderken, plakası sökülmüş bir araçtan uzanan bir kişi çantasını çalarak kaçtı. Çantası çalınan genç kız şoka girdi. Kapkaç sırasında yaşanan koşuşturmaca güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 11:50
Esenyurt'ta genç kıza kapkaç şoku!

Olay, Esenyurt Yunus Emre Mahallesinde dün öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Somali uyruklu aile kaldıkları siteden çıkıp, alışveriş yapmak için markete doğru yürümeye başladı. 3 erkek kardeşiyle yolda yürüyen Somalili genç kız, bir anda şok yaşadı.

ÇANTANIN ASKISI GENÇ KIZIN ELİNDE KALDI

Plakaları sökülmüş bir aracın içinde bulunan iki hırsızdan bir tanesi, otomobilin camından uzanarak genç kızın çantasını çaldı. Daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşan hırsızlar kayıplara karıştı. Kapkaç sırasında çantasını kaptıran genç kıza geriye sadece çanta askısı kaldı. Hırsızların arkasından koşan Somalili ailenin yaşadıkları güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay yerine gelen Polis Ekipleri gerekli ifadenin ardından olayla ilgili çalışma başlattı. Somalili aile ise şikayetçi olmak için Polis Merkezine gitti.

Esenyurt'ta genç kıza kapkaç şoku kamerada

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Esenyurt'ta genç kıza kapkaç şoku!
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