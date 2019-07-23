İngiltere'nin Türk kökenli yeni başbakanı Boris Johnson kimdir? Boris Johnson aslen Türk mi?

Muhafazakar parti liderliğine seçilen Johnson ülkenin 77. Başbakanı olarak gündeme damga vurdu. Ünlü siyasetçi Oxford Üninversitesi'nden mezun olmuş ve çeşitli gazete ve dergilerde çalışmıştır. Theresa May'in istifası sonrasında İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson sosyal medyada büyük yankı uyandırıken onu merak edenler "Boris Johnson kimdir, kaç yaşında ve dedesi Ali Kemal kimdir?" şeklinde araştırmalar yapmaya başladı.

İşte İngiltere'nin yeni başbakanı Muhafazakar parti liderliğine seçilen Johnson hakkında merak edilenler...