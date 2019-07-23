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yine can aldı!

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Günyazı köyünde, kene tarafından ısırılan Nasır Sever (19), Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi () teşhisiyle tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 14:53
KKKA yine can aldı!

Şemdinli'ye 20 kilometre mesafede bulunan Günyazı köyünde yaşayan Nasır Sever, 4 Temmuz günü karın ağrısı, yüksek ateş ve baş dönmesi şikayeti üzerine yakınları tarafından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların müdahalesinin ardından evine götürülen Sever'in şikayetleri arttı. Bir gün sonra yeniden aynı hastaneye götürülen Nasır Sever, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan muayenede KKKA hastalığına yakalanmış olabileceği değerlendirilen Sever, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

TEST SONUÇLARINDAN KKKA ÇIKTI

Yapılan testler ile KKKA olduğu kesinlik kazanan Sever, tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle Sever'e refakat eden kardeşi kontrol amaçlı hastanede gözlem altına alındı. Nasır Sever'in cenazesi, koruyucu kıyafetler giyen görevliler tarafından ailesinin gözetiminde Van'da toprağa verildi. Sever ailesi, taziyeleri yaşadıkları Günyazı köyünde kabul ediyor.

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KKKA yine can aldı!
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