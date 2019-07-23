Mall of istanbul nasıl gidilir? Mall of İstanbul nerede?

İstanbul Avrupa yakasındaki Başakşehir ilçesine bağlı olan Mall of Istanbul, yılda 25 milyona yakın ziyaretçi sayısına ulaşmakta. İçerisinde 350den fazla yerli ve yabancı markaya ev sahipliği yapan Mall of İstanbul'a, ulaşım yolları arasında pek çok seçenek göze çarpıyor ;

METRO ILE GELMEK ISTEYENLER IÇIN

Mall of İstanbul'a, doğrudan metro ile ulaşım bulunmuyor. Ancak Yenikapı- Bağcılar metro hattından, Kirazlı metrosuna geçiş yapılıp İkitelli metroda inildiği takdirde Mall Of Istanbul'a ait ücretsiz servisler bulunuyor. Ayrıca Anadolu yakasında oturan kişiler için de, Marmaray ile Yenikapı metrosuna gelip, Yenikapı- Bağcılar metrosundan Kirazlı metrosuna geçiş yapılıp İkitelli metrodan servis kullanılabilir.

IETT ILE ŞEHIRIÇI OTOBÜS KULLANMAK ISTEYEN KIŞILER IÇIN PEK ÇOK BÖLGEDEN ULAŞIM MEVCUT

İETT ulaşımı olarak bölgeye pek çok hat mevcut durumda. İstanbul'un farklı noktalarına genişçe yayılmış olan hatlar ise şu şekilde sıralanıyor

76O Cihangir Mahallesi – Avcılar

146T Boğazköy Mahallesi – Bahçeşehir – Yenikapı

98H Başakşehir – Metrokent

146 M Başakşehir 4.Etap – Mecidiyeköy

141 M K.S. Süleyman hastanesi – Mecidiyeköy

BUNLARLA BERABER, SEÇILI NOKTALARDA MALL OF ISTANBUL SERVISLERI DE MEVCUT

Mall of İstanbul'un bir hizmeti olarak da, seçili noktalardan ücretsiz servis ile ulaşım sağlanabilmektedir. Bunlar şu şekildedir ;

Atakent 2. Ve 3. Etaplar

Ağaoğlu

İkitelli metro

Halkalı

Bahçeşehir- Ispartakule

Oteller

Başakşehir 4.-5. Etap

Onurkent 1-2 etap güzergahı