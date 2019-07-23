Melenağzı ikizlerden birini geri verdi

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Düzce'de 18 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım Köyü'nde yaşayan Kaplan ailesinden Nilgün Kaplan (39) ikizleri Sinem ile Sanem (7) ve 9 yaşındaki kızı Funda ile birlikte sele kapılmıştı. Selden kurtulan baba Erkan Kaplan umutla ailesinden iyi bir haber bekliyordu. Dün sabah saatlerinde başlayan arama çalışmalarında Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile Düzce Arama Kurtarma Ekipleri (DAKE) Uğurlu köyünde bir çocuk cesedine ulaştı. Cesedin 7 yaşındaki Sanem Kaplan'a ait olduğu belirlendi. Küçük kızı babası teşhis etti. 18 Temmuz'daki selde 4'ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları sırasında Fatma Töngel'in cesedi, Esmahanım Köyü ile Uğurlu Köyü arasındaki dere yatağında, eşi Cengiz Yöngel'in ise Kıran Deresi ile Melen Çayı'nın birleştiği yerde bulunmuştu. Sanem cesedi bulunan 3'üncü kayıp oldu. 4 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Kaybolan kişilerin denize sürüklenebileceği ihtimalinin de değerlendirildiği çalışmalarda 200'ün üzerinde personel, 30'dan fazla araç, botlar, arama kurtarma köpekleri ve helikopterler görev yapıyor. İş makineleri de köpeklerin işaret ettiği yerlere odaklanarak çalışıyor.Sel nedeniyle Akçakoca sahili çamur haline geldi, kumsallar odunlarla doldu. Akçakoca Belediye Başkanlığı denize girmeyi yasakladı. Sahillere "18 Temmuz'da yaşanan sel felaketi nedeniyle ikinci bir duruya kadar denize girmek kesinlikle yasaktır" tabelaları asıldı. Düzce Valiliği ise içme suyu uyarısnda bulunup, sadece ruhsatlı ambalajlı şişe su tüketilmesini tavsiye etti. Valilik salgın hastalıklar konusunda vatandaşları uyardı.