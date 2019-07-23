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haberi: Nişanlısı ile evlenmekten vazgeçen bir çocuk annesi nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü

İstanbul Sultangazi’den gelen haberi adeta kan dondurdu. 2 yıl önce eşinden boşanıp ailesinin yanına yerleşen 1 çocuk annesi , daha sonra Ankara’da yaşadığı bilinen Ali isimli bir kişi ile tanıştı. İkilinin arkadaşlıkları ilerleyince nişanlandılar ve evlenme kararı aldılar. İkili arasında yaşanan tartışmaların şiddeti arttı ve Gülen Pamukçu ayrılmak istediğini söylediği sevgilisi tarafından vahşice öldürüldü. Katil zanlısının daha önce de genç kadını 4. Kattan aşağı attığı ileri sürüldü. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 23.7.2019 12:39 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 12:40
Son dakika haberi: Nişanlısı ile evlenmekten vazgeçen bir çocuk annesi Gülen Pamukçu nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü

İstanbul Sultangazi'den gelen haberi adeta kan dondurdu. 2 yıl önce eşinden ayrılan ve 1 çocuğuyla birlikte ailesinin yanına yerleşen aradan zaman geçtikten sonra Ankara'da yaşadığı bilinen Ali isimli bir kişi ile tanıştı. İkili kısa süre içerisinde arkadaşlıklarını ilerlettiler ve nişanlanıp evlenme kararı aldılar. Ancak daha sonra aralında çıkan şiddetli kavga ve tartışmalardan sonra bir çocuk annesi Gülen Pamukçu, ayrılmak istediği nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü. Son dakika haberinin detayları ise adeta kan dondurdu. Katil zanlısı daha önce de aynı şeyleri denemiş…

KAN DONDURAN SON DAKİKA OLAYI! NİŞANLISINI CANİCE KATLETTİ

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Son dakika haberi: Nişanlısı ile evlenmekten vazgeçen bir çocuk annesi Gülen Pamukçu nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü
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