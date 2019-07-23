Son dakika haberi: Nişanlısı ile evlenmekten vazgeçen bir çocuk annesi Gülen Pamukçu nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü

İstanbul Sultangazi'den gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu. 2 yıl önce eşinden ayrılan ve 1 çocuğuyla birlikte ailesinin yanına yerleşen Gülen Pamukçu aradan zaman geçtikten sonra Ankara'da yaşadığı bilinen Ali isimli bir kişi ile tanıştı. İkili kısa süre içerisinde arkadaşlıklarını ilerlettiler ve nişanlanıp evlenme kararı aldılar. Ancak daha sonra aralında çıkan şiddetli kavga ve tartışmalardan sonra bir çocuk annesi Gülen Pamukçu, ayrılmak istediği nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü. Son dakika haberinin detayları ise adeta kan dondurdu. Katil zanlısı daha önce de aynı şeyleri denemiş…

KAN DONDURAN SON DAKİKA OLAYI! NİŞANLISINI CANİCE KATLETTİ