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hepimiz için büyük umut

’de 15 yıldır düzenlenen Türkiye Kupası, futbolcu olmak isteyen Afrikalı gençleri profesyonel ya da amatör kulüplerle buluşturuyor

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019
Türkiye hepimiz için büyük umut

Adı, "Türkiye Afrika Kupası"... Bir lig olmamakla birlikte, organizasyon 15 yıldır Türkiye'de Afrika'dan gelen gençlerin yeteneklerini göstermesini sağlıyor. Bu yıl Kağıthane Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen turnuvaya 16 Afrika ülkesinden futbolcu katıldı. Afrikalı futbolcuların birçoğu İstanbul'daki amatör kulüplerde ya ada atölyelerde veya başka işlerde mesailerini tamamladıktan sonra takımlarıyla antrenmanlara çıkan gençlerden oluşuyor.
Hasbahçe Stadyumu'nda düzenlenen turnuvanın seyircileri ise dünyanın 54 Afrika ülkesinden... Türk futbolseverlerin de izlediği turnuva en çok da yeni yetenekleri keşfetmek isteyen menajerlerin markajında.
Turnuvayı organize eden Türkiye'deki Afrikalılar Topluluğu Genel Sekreteri Ali Zoungrana organizasyon sayesinde her yıl ortalama 20 gencin bir takımla anlaştığını, bazılarının Avrupa'daki futbol kulüplerine de gittiğini söylüyor.
Maçın yan hakemliğini yapan Gine'li Keita Amara Gine'de 2. Lig'de maç yöneten profesyonel bir hakem. Amara'nın da amacı Avrupa'da hakem olabilmek.
Türkiye Afrika Kupası'nın bu yıl ki sahibi, finalde Zambiya'yı 1-0 yenen Senegal oldu. Kupayı kaldıran Mahmudo Amado, Türkiye'nin kendileri için bir umut olduğunu belirtti.

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