TÜBİTAK’tan genç beyinlere destek

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Temel Bilimler Araştırma Enstitüsünce bu yıl ilk kez düzenlenen "Kuantumdan Uzaya" ve "Kütleçekimsel Dalgalar" konulu yaz okullarına katılan genç beyinler, Oxford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Stanford Üniversitesi'nden gelen bilim insanlarından eğitim alma imkanı buldu.TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Alikram Nuhbalaoğlu, "Bu Cumhurbaşkanımız'ın projesi. Ona vefa borcumuzu ödedik. O istiyorduk ki dünyanın en önde gelen üniversitelerinden hocalar burada ders versin, sanki öğrencilerimiz Oxford'daymış gibi dersler alsın ve heyecana kapılsın. Sanırım bunu başardık" dedi.