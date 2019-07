Ünlülerden Sıfır Atık projesine destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı Sıfır Atık Projesi'ne ünlüler de destek verdi. Sosyal medya hesaplarından "Doğanın Geleceği Senin Geleceğin" başlığıyla video paylaşan ünlü isimler, vatandaşları sıfır atık projesine destek vermeye çağırdı. Pet şişelerin, canlıların yaşamını tehdit ettiği ve toprağı öldürdüğünün anlatıldığı kampanyaya Hakan Ural, Demet Akalın, Saba Tümer, Burcu Esmersoy, Alişan, Hakan Peker, Yavuz Bingöl, Sinan Akçıl, Serkan Kaya, Behzat Gerçeker, Mehmet Yalçınkaya gibi ünlü isimler katıldı. Paylaşılan videoda ünlü isimler, "Doğaya bırakılan her bir plastik şişe binlerce yaşamı ve toprağımızı öldürüyor. Sıfır Atık'a destek ol. Çünkü doğanın geleceği, senin geleceğin" mesajını söyledikten sonra dedikten sonra ellerindeki pet şişeyi çöpe atıyor.

Ural, mesajında, "Doğamıza bırakılan plastik şişeler geleceğimizi ve toprağımızı öldürüyor. Sıfır Atık'a sen de destek ol. Hem doğamızı kurtar hem geleceğimizi" derken ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın paylaştığı video ise, son günlerde yaygınlaşan 'bottlecapchallenge' videolarını hatırlattı. Masada duran pet şişenin önünde mesajını veren Yalçınkaya, "Doğaya atılan her plastik şişe binlerce yaşamı etkiliyor. Sıfır Atık'a destek olun" dedi.



BALIKTAN ÇOK PLASTİK

Emine Erdoğan, Sıfır Atık projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, yeryüzünde dünyanın etrafını sarmaya yetecek kadar plastik bulunduğuna dikkati çekerek, "Dünyada her bir dakikada, bir çöp kamyonu plastik okyanus sularına karışıyor. 2030'da bu rakam her dakikada iki çöp kamyonu plastiğe, 2050'de ise her dakikada dört çöp kamyonu plastiğe ulaşacak. Yani 2050'de okyanuslarda balıktan çok plastik yüzecek. 21. yüzyılda, medeniyetlerin geride bırakacakları eser, plastik okyanusları ve çöp dağları olmamalı" ifadesini kullanmıştı.

