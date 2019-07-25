Belaruslu diplomata komşusundan silahlı saldırı

BUGÜN NELER OLDU

BelarusBüyükelçiliği müsteşarı, Ankara'da komşusunun silahlı saldırısına uğradı. Müsteşar ağır yaralanırken saldırgan intihar etti. Çankaya ilçesi Güzeltepe Mahallesi Belarus Büyükelçiliği önünde Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev, 13 yaşındaki çocuğuyla yürürken aralarında husumet bulunan komşusu emekli albay M.F.B.'nin (55) silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Poganshev'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren M.F.B ise evinde başına eteş ederek yaşamına son verdi. Müsteşarın kaldırıldığı hastaneye gelerek bilgi alan Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alexander Poganshev'un sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "İlk etapta saldırının siyasi bir yönü olmadığı tespit edildi. Soruşturma sürüyor" dedi.