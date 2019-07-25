Oğlum inşallah ölmüştür

Adana'da yaşayan Fazıl Sayılır, 11 yaşındayken uyuşturucuya başladı.

Şu an 35 yaşında olan Fazıl'ı ailesi ne yaptıysa uyuşturucu batağından kurtaramadı. Anne Aysel, baba Ramazan Sayılır oğullarından elinden tutup tedavi için gerekli yerlere gittiler. Ancak Fazıl her seferinde tedaviyi yarıda bıraktı. Anne ve babasını tehdit edip, para istiyordu. Anne ve babası oğullarının çok istediği motosikleti aldı. Fazıl önceki gün motosiklet ile Yüreğir ilçesindeki Seyhan Nehri'ne balık avlamaya gitti. Köprü yakınındaki bir büfeden gece saat 03.00'de ekmek isteyen genç adam en son oltayla balık avlarken görüldü.

Sabah spor yapmaya gidenler motosiklet ve kıyafetler görünce polise bildirdi. Polisin haber verdiği anne baba olay yerine geldi. Ekipler Fazıl Sayılır'ın uyuşturucu aldıktan sonra nehre düşmüş ya da intihar etmiş olabileceğini tahmin ederek dalgıç polislere bildirdi.

Uyuşturucu bağımlısı kayıp gencin annesinin yürek yakan feryadı: "Oğlumun öldüğü doğruysa şeker dağıtacağım"

Dalgıç polisler arama yaparken anne ise çalışmaları izleyip ağıtlar yaktı. Acılı anne, "Uyuşturucu satanlar kurban olduğum Allah'ımdan dilerim evlatlarıyla bunu yaşamasınlar. Allah öyle bir dert versin ki her gün kanasınlar. Kurtaramadım oğlumu. Keşke doğru olsa öldüğü, şeker dağıtacağım, davul tutacağım. Benim oğlum yaşarken ölüydü. Oğlum yaşamıyordu ki. Size ona yaşamak mı diyorsunuz? Kurtuldu, asıl şimdi yaşıyor. 'Anne kurtulacağım bana motosiklet al' demişti. Azrail'i parayla aldım" dedi.

Baba Sayılır da "Ona babamın ismini vermiştim. Çok zeki bir çocuktu. 10 yıl önce nişan yapmıştı ama nişanı attı. Uyuşturucuya 2 ev parası yatırmıştır" diye konuştu.