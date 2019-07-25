‘Rahat uyu yiğidim adalet yerini buldu’

İngiltere'nin başkenti Londra'da Canterbury Üniversitesi'nde Suç Bilimi-Kriminoloji bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Hasan Özcan geçtiğimiz yıl 3 Şubat'ta evlerine birkaç metre mesafede bıçaklı saldırıya uğradı. Göğüs bölgesinden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Özcan Gaziantep'in Nizip ilçesinde toprağa verilmişti. Londra polisi 9 ay sonunda Özcan'ın katilleri Kareem Lashley-Weekes (21), Kamaal Modest (22) ve Jonathon Efionayi (21) ve ismi açıklanmayan 16 yaşındaki zanlıyı yakaladı. Londra'da önceki gün görülen mahkemede zanlılar ömür boyu hapse mahkum edildi. Özcan'ın cenazesinde ön saflarda ağlayarak yer alan ve o gün "Kanın yerde kalmayacak" diyerek yeğenini son yolculuğuna uğurlayan dayısı Fadıl Sönmez katillerin ömür boyu hapis cezası aldığını duyunca soluğu yeğenin mezarı başında aldı.







SÖZ VERMİŞTİM

Londra'da yaşadığı şehirden arabasıyla yola çıkan ve 4 bin 432 kilometre yol kat ederek Nizip ilçesi Güder köyüne gelen dayı Fadıl Sönmez köydeki akrabalarıyla birlikte yeğeni Hasan Özcan'ın mezarı başına gitti. Dayı Sönmez mezarı başında dua okuduğu yeğeni Hasan Özcan'a "Beni duyduğunu hissediyorum yeğenim. Rahat uyu yiğidim. Seni bizden bu hayattan kopartan katillerin adalet karşısında hak ettiği cezayı aldı" dedi.



HÜZÜNLÜ VE MUTLUYUM

SABAH'a konuşan Fadıl Sönmez "O gün üzerine toprak atıp onu son yolculuğuna uğurlarken 'Kanının yerde kalmaması için hukuksal anlamda son nefesime kadar mücadele edeceğim' demiştim. Hüznü ve mutluluğu şimdi bir arada yaşadım. Umaraım katillere verilen ceza başka canların yanmaması adına bir ders olur" dedi.

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