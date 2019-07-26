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Mübarek namazı nasıl kılınır ve hangi dualar okunur? Cuma namazı kaç rekat? ile adım adım kılınışı

Müminler bir gününün daha huzurunu yaşanırken, bereketini de çevresindekiler ile paylaşıyor. Her hafta olduğu gibi, bu mübarek günün coşkusunu bir başka yaşayan İslam âlemi, bu vakti de aynı şekilde geçirecek. Camiler öğle ezanı bile dolup taşacak, eller ise semaya kaldırılacak. Bu doğrultuda da, 'Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Sizler için hazırladığımız içeriğimizin detaylarından abdestin nasıl alınacağını öğrenebilir, devamında ise cuma namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz. İşte, bilgileri ile adım adım cuma namazı kılınışı...

Giriş Tarihi: 26.7.2019 08:45
Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır ve hangi dualar okunur? Cuma namazı kaç rekat? Diyanet ile adım adım kılınışı

İslam âlemi bugün de mübarek 'nın huzurunu ve bereketini hissederken mutluluğunu da etrafındaki müminler ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Her hafta olduğu gibi bugün de öğle ezanı ile beraber Cuma namazı için camiler dolup taşarken eller ise semaya yükselecek. Bu anlamlı vakitte ibadetini görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar da 'Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?' sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde, bilgileri ile adım adım Cuma namazı kılınışı bilgisine yer verirken, abdestin nasıl alınacağını da aktardık.

ABDEST NASIL ALINIR? CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından cuma namazı kılınışı hakkında detaylara ulaşabilir, Diyanet'in açıkladığı bilgiler eşliğinde abdest alma ve okunacak dualar ile sureler konusuna yönelik fikir sahibi de olabilirsiniz.

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Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır ve hangi dualar okunur? Cuma namazı kaç rekat? Diyanet ile adım adım kılınışı
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