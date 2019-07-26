Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır ve hangi dualar okunur? Cuma namazı kaç rekat? Diyanet ile adım adım kılınışı

İslam âlemi bugün de mübarek Cuma'nın huzurunu ve bereketini hissederken mutluluğunu da etrafındaki müminler ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Her hafta olduğu gibi bugün de öğle ezanı ile beraber Cuma namazı için camiler dolup taşarken eller ise semaya yükselecek. Bu anlamlı vakitte ibadetini görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar da 'Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?' sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde, Diyanet bilgileri ile adım adım Cuma namazı kılınışı bilgisine yer verirken, abdestin nasıl alınacağını da aktardık.

ABDEST NASIL ALINIR? CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından cuma namazı kılınışı hakkında detaylara ulaşabilir, Diyanet'in açıkladığı bilgiler eşliğinde abdest alma ve okunacak dualar ile sureler konusuna yönelik fikir sahibi de olabilirsiniz.