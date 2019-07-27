CVV kodu nedir? Kredi ve banka kartında CVV nerede yazar?

CVV kartı günümüzde birçok alanda karşımıza çıkıyor ancak esas kullanım alanı olan online alışverişte kilit rol oynamaktadır. CVV numaranızı bir çevrimiçi satıcıya vermek, gerçekten fiziksel bir kredi kartı veya bankamatik kartına sahip olduğunuzu kanıtlar ve dolandırıcılık veya sahtecilik riskini azaltırken online alışveriş yaparken güvende kalmanıza yardımcı olur. Peki CCV kodunu nerede bulabilirsiniz.

CVV numaraları, kartınızın gizli PIN'i DEĞİLDİR (Kişisel Kimlik Numarası).

CVV'nizi vermeniz istendiğinde PIN numaranızı (kart şifrenizi) asla girmemelisiniz. (PIN numaraları, kredi kartınızı veya banka kartınızı bir ATM'de veya banka kartınızla şahsen satın alırken veya herhangi bir kredi kartında nakit avans kullanmanıza izin verir.)

CVV numaraları aynı zamanda CSC numaraları ("Kart Güvenlik Kodu") olarak da bilinir, ayrıca CVV numaraları ile aynı olan CVV2 numaraları, "kötü niyetli insanların tahmin etmelerini" zorlaştıran bir 2. nesil işlem koruyucusudur.

CVV numaranız, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, kredi kartınıza veya banka kartınıza bakılarak bulunabilir:



