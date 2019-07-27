Son dakika: Karakolda sıra dışı şiddet!

Türkiye'de hep karakolda polislerin vatandaşa şiddet uyguladığı konuşulurdu. Ama bu kez tam tersi oldu. Olay İstanbul Şişli'de meydana geldi. Hatice G. ve Emrah Ç. çifti arkadaşları ile eğlenmek için bir mekâna gitti. Emrah Ç. ortamı beğenmediği için mekândan ayrılmak istedi. Bunun üzerine Hatice G. ile genç adam arasında tartışma çıktı. Mekândan ayrılan Emrah Ç.'yi takip eden genç kadın sokakta tartışmayı devam ettirdi. Sevgilisi ile kavga etmemek için koşarak polis merkezine giden genç adam polislerden yardım istedi.

SEVGİLİSİNDEN KAÇIP KARAKOLA SIĞINDI

Çiftin kavga etmesini engellemeye çalışan polis memurları Hatice G.'yi sakinleşmesi için odaya almak istedi. İddiaya göre, karakolda taşkınlık yapan genç kadın kendisini sakinleştirmeye çalışan iki polis memuruna tokat attı. Hakaret ve saldırıya uğrayan iki polis memuru ise Hatice G.'den şikâyetçi oldu. Polislerin şikayeti üzerine genç kadın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda Hatice G. hakkında 2 polise karşı yaralama ve hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan genç kadın geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkemede ifade veren Hatice G. evlenmek üzere olduğu sevgilisi ile tartıştıklarını, sevgilisinin kendisinden kaçarak karakola sığındığını ve burada polislerin kendisine kelepçe takmak istemeleri üzerine kızdığını anlattı. Amacının polislere saldırmak olmadığını söyleyen Hatice G. polis memurlarından özür diledi. Duruşma mahkemeye sunulan cd tutanaklarının bilirkişi tarafından incelenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.