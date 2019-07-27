Kolombiyalı Kelly, Kayserili Kevser oldu

BUGÜN NELER OLDU

Kayseri'delokantada çalışan Yunus Özdin (31), 4 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Kolombiyalı Kelly Johana Holguin Ramirez (36) ile arkadaş oldu. Birbirlerine kendi ülkelerini ve yemeklerini anlatan ikili, zamanla duygusal yakınlaşma yaşadı. Aşklarını karşılıklı itiraf eden Yunus ve Kelly Kayseri'de dünya evine girdi. Kolombiyalı gelin Müslüman olmayı tercih etti. Kelly'nin ailesi düğüne gelemeyince, damadın amcası Ali Özdin temsili olarak gelinin babası oldu. Kayserili Özdin ailesi gelinleri Kelly'ye 'Kevser' diye sesleniyor.