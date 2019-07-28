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diye içen 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü!

'nin Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde zannederek buzdolabındaki asidi içen 5 yaşındaki çocuk zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 28.7.2019 15:37
Su diye asit içen 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü!

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinden Yeşilyayla köyünde bulunan yakınlarını ailesiyle birlikte ziyarete giden 5 yaşındaki Miray Ziyan adlı çocuk, susayınca buzdolabında bulunan asidi su zannederek içti. Bir süre sonra fenalaşan küçük çocuğun ağzından köpük gelmeye başlayınca yakınları tarafından Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalede Miray Ziyan'ın zehirlendiği anlaşıldı. Hayati tehlike kaydıyla ambulansla Adana Şehir Hastanesine sevk edilen küçük çocuğun tedavisi sürüyor.

Zehirlenen Miray Ziyan'ın babası Osman Ziyan ise buzdolabına bu tür zehirli maddelerin konulmaması konusunda aileleri uyararak "Küçük çocuk 5 yaşında ne bilsin. Buzdolabın kapısını açmış ve su zannederek sütün içine katılan asidi içmiş. Biz erken fark ettik. Şu anda kızımın durumu iyi. Lütfen aileler buzdolabına bu tür zehirleyici maddeler koymasın" dedi.

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Su diye asit içen 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü!
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