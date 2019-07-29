Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Karaciğer nakli için zamanla yarış

Karaciğer nakli için zamanla yarış

Giriş Tarihi: 29.7.2019
Karaciğer nakli için zamanla yarış
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 6 ay önce karaciğer yetmezliğine yakalanan üniversite öğrencisi Elif Karcı, ailesinin nakil için uygun bulunmaması nedeniyle kadavradan nakil bekliyor. Genç kızın durumu ise gittikçe ağırlaşıyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Elif Karcı, sınav heyecanı içinde koşuştururken geçtiğimiz Ocak'ta rahatsızlandı. Ege Üniversitesi'nde 4 ay yatan Elif Karcı, kadavradan nakil yapılmasına karar verilerek ilçeye bağlı kırsal Karadere Mahallesi'ndeki evine gönderildi. Anne Zişan Karcı, "Yemek yiyemiyor. Özel mama ile besliyoruz. Büyüklerimizden yardım bekliyorum. Kızım gözümüzün önünde eriyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaciğer nakli için zamanla yarış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN