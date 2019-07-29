Karaciğer nakli için zamanla yarış

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Balıkesir'inBurhaniye ilçesinde 6 ay önce karaciğer yetmezliğine yakalanan üniversite öğrencisi Elif Karcı, ailesinin nakil için uygun bulunmaması nedeniyle kadavradan nakil bekliyor. Genç kızın durumu ise gittikçe ağırlaşıyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Elif Karcı, sınav heyecanı içinde koşuştururken geçtiğimiz Ocak'ta rahatsızlandı. Ege Üniversitesi'nde 4 ay yatan Elif Karcı, kadavradan nakil yapılmasına karar verilerek ilçeye bağlı kırsal Karadere Mahallesi'ndeki evine gönderildi. Anne Zişan Karcı, "Yemek yiyemiyor. Özel mama ile besliyoruz. Büyüklerimizden yardım bekliyorum. Kızım gözümüzün önünde eriyor" dedi.