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'da bir eve el yapımı atıldı

’da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin bahçesine el yapımı () atıldı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019 05:09
Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı

Olay, Seyhan İlçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi ve kişilerce bir müstakil evin içerisine EYP atıldı. Patlama gürültüsüne uyanan ev sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme polisleri, EYP'nin çakma gazından yapıldığını tespit etti. EYP parçaları detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis olayı gerçekleştiren kişi ve kişileri arama çalışması başlattı.

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Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
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