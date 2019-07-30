‘Hırsızsın’ iddiasına bir ay koruma

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'da 7 yıl önce ölen iş adamı Şehmus Tatlıcı'nın (76) oğlu Taha Tatlıcı (50) ablası Güler Tatlıcı'dan (64) şikâyetçi oldu. Babasının ölümüyle mirasçılardan biri olarak Şetat Madencilik ve diğer şirketlerin yönetiminde zaman zaman yöneticilik yaptığını belirten Taha Tatlıcı, ablasının birçok kişinin yanında "80 milyon lira çaldın, hırsızsın" dediğini iddia ederek korunma talebinde bulundu. Mahkeme, ablanın 1 ay süreyle kardeşi Taha Tatlıcı'ya şiddet tehdidi, hakaret, küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Güler Tatlıcı'nın korunma talebi itirazı ise reddedildi. Türkiye'nin en zengin iş adamları arasında yer alan Şehmus Tatlıcı, Şetat Holding'i 1965'te kurmuştu.