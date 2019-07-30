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Üniversite hastanesinde skandal olay! Genç kadın video kaydını farketti...

Topkapı’daki bir üniversite Hastanesi’nde işe alınan genç kadın, iş kıyafetlerini denemek için bir çalışanla birlikte depoya indi. Burada girdiği odada video kaydı açık telefon gördü. Fakat panikleyip delil niteliğindeki videoyu sildi. Mağdur kadın şikayette bulundu. Fakat silinen delilden başka delil olmadığı için savcılık genç kadının şikayetini takipsizlikle sonuçlandırdı.

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 10:10
Üniversite hastanesinde skandal olay! Genç kadın video kaydını farketti...

Gülçin O., Topkapı Koç Üniversitesi Hastanesi'ne iş başvurusunda bulundu. 7 Şubat günü işe alınan genç kadın, yeniden hastaneye başvurarak iş kıyafetlerini almak istedi. İşe alım sırasında görüştüğü Yunus A. ile depoya inen Gülçin O., kıyafetlerin bedeninden emin olmadığı için odaya girerek kıyafetleri denedi. Tam bu sırada odanın içinde bulunan masanın üstüne bir telefon fark eden genç kadın, kamerasının açık ve çekim halinde olduğunu fark etti.

DELİLİ YOK ETTİ

Telefonu da alarak dışarı çıkan genç kadın önce video görüntüyü sildi, ardından dışarı çıkarak telefonun sahibini sordu. Yunus A.'nın telefonun kendisine ait olduğunu söylemesi sonrası, 'Video mu neden çekiyordun? Bana şantaj mı yapacaktın?' dedi. Yunus A. ise telefonun şarjda takılı olduğunu çekim yapmadığını söyledi.

DOSYA KAPANDI

Hastaneden koşarak uzaklaşan genç kadın, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatsa da söz konusu telefonda delil olmadığı gerekçesiyle soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı. Gülçin O.'nun avukatı Doğan Eriş, takipsizlik kararına itiraz etti.

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Üniversite hastanesinde skandal olay! Genç kadın video kaydını farketti...
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