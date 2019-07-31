Başkan İsmet Yıldırım çocuklarla kulaç attı

BUGÜN NELER OLDU

Ümraniye Belediyesi yüzme bilmeyen ve tatile gidemeyen çocukların yaz tatilini keyifli geçirmesi için 6 bine yakın öğrenciye havuzda yaz yüzme kursları verdi. Çocuklar, hazırlanan portatif havuzlarda, 5 hafta boyunca yüzme eğitimi aldı. Eğitimlerin sona ermesinin ardından Şehit Askeri Çoban İlkokulu'nda kapanış töreni düzenlendi. Kapanış töreninde Başkan İsmet Yıldırım da, çocuklarla havuza girerek kulaç attı ve eğlencelerine ortak oldu. Tören sonrasında dereceye giren çocuklara madalya takdim edildi.