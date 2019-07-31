Kağan’ı ‘Devlet Baba’ uğurladı

PSİKO-SOSYAL

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bağlı Esmahanım köyünde, geçen 18 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cenazesi önceki gün Aziziye Mahalle Mezarlığı'nda anne ve babasının yanında toprağa verildi. Küçük Kağan'ın tabutunu ise 1 yaşında geldiği Fehmi Öney Sevgi Evi çalışanları ve Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü omuzladı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde, Kağan'ın minik tabutunu onu büyüten devlet memurlarının omuzlaması ve ona anne-babalık yapan çalışanların defnetmesi duygulandırdı.Sel felaketinde kaybolan ve tamamının cansız bedenine ulaşılan 2 aileden 4'ü çocuk 7 kişi yürekleri dağladı. Ancak içlerinden en acı hikâyesi olan ise 3 yaşında, ailesine kavuşmasının üzerinden 1 hafta geçmişken hayatını yitiren Kağan oldu. Kağan, 1 yaşında sosyal ve maddi sebeplerle ailesi tarafından yuvaya verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Düzce'deki sevgi evinde korumaya aldı ve büyütmeye başladı. Bebek olarak geldiği bu evde çok sevildi, kadın-erkek her çalışan onu şefkatle kucakladı, anne-babalık yaptı.Bebek olarak girdiği o sevgi evinde çok sevildi küçük Kağan. Konuşma engeli olan Kağan'ın ilk cümleleri olmadı ama o sevgi evinde ilk adımları attı, yürüdü, ona manevi anne ve babalık yapan insanların sevgisiyle üç yaşına girdi. Kağan'ın anne ve babası onu artık yanlarına almak, yeniden aile olmak için bakanlığa başvurdu. İncelemelerle anne-babasına teslimi uygun görülen Kağan, ailesinin yanına yerleşti. Ancak kavuşmalarından bir hafta sonra onları sel ayırdı. Ailesiyle birlikte selde hayatını kaybeden minik çocuğu ise yine onu büyüten, ilk adımlarına tanıklık eden devlet, sevgi evi çalışanları toprağa verdi...Bakanlık, başta Kağan'ın yakınları ve üç kızı ve eşini kaybeden Erkan Kaplan olmak üzere tüm afetzedeler için maddi-manevi desteklerini hızla sürdürüyor. Bölgede olağanüstü bir çalışma yürüten hükümetin ilgili bakanlıklara verdiği talimat kapsamında afetzedelerin yaraları sarılıyor. Aile ve Çalışma Bakanlığı, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile Kağan'ın ve Kaplan ailesinin yakınlarına psiko-sosyal destek vermeye başladı. Bakanlık uzmanları, başta hayatını kaybeden 7 kişi olmak üzere 800'ü aşkın afetzedeye psikolojik destek ve rehabilitasyon hizmeti verdi.