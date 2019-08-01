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: Bacakları kesilmiş halde bulunmuştu! Dehşetin detayları ortaya çıktı...

haberi; ’da bacakları kopuk halde bulunan cesedin, asıllı Fardis G.’ye ait olduğu belirlendi. Cesedinin bulunduğu binada oturduğu öğrenilen kadının cenazesi, incelemelerin ardından Kurumuna kaldırıldı.Bina ve çevresinde yapılan incelemelerde ise kadının kopmuş bacakları binanın 4'üncü katındaki balkon boşluğunda bulundu. Polis, bulunan cesedin İran asıllı Fardis G.'ye ait olduğunu ve kadının aynı binada 31. katta oturduğunu tespit etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 1.8.2019 19:38 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 19:38
Son dakika: Bacakları kesilmiş halde bulunmuştu! Dehşetin detayları ortaya çıktı...

Son dakika haberi; Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın yanındaki trafonun çevresinde bir kadın cesedi bulunmuş ve polise ihbar edilmişti. Polisin olay yerine gelmesinden sonra yapılan ilk incelemelerde kadının 50 yaşlarında olduğu tespit edilirken, bacaklarının ise kopuk olduğu belirlenmişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

BACAKLARI KESİLMİŞ HALDE BULUNMUŞTU!

Bina ve çevresinde yapılan incelemelerde ise kadının kopmuş bacakları binanın 4'üncü katındaki balkon boşluğunda bulundu. Polis, bulunan cesedin İran asıllı Fardis G.'ye ait olduğunu ve kadının aynı binada 31. katta oturduğunu tespit etti.

Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde detaylı bir şekilde çalışma yaparken, savcı da olay yerine gelerek uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından, kadının cesedi cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Son dakika: Bacakları kesilmiş halde bulunmuştu! Dehşetin detayları ortaya çıktı...
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