Baldızından dayak yedi karakola sığındı!

İrfan T. ile Tangul S. ile 2014 yılında evlendi. İstanbul Sarıyer'de ikamet eden çiftin evlendikleri yıl 1 çocukları dünyaya geldi. Bebek doğduktan kısa bir süre sonra çift arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Yıllardır süregelen şiddetli geçimsizlik gün geçtikçe artarak devam ediyordu. Geçtiğimiz günlerde çift yeniden tartışmaya başladı. İddiaya göre İrfan T. çocuğunun kimliğini aradığı bir sırada cebinde parasının olmadığını fark etti. Eşine, 'Parayı ve oğlumun kimliğini sen mi aldın?" diye sorunca genç kadın ve o sırada evde bulunan ablası İrfan T.'nin üzerine saldırarak boğazını sıktı.

DAYAK YİYİNCE KARAKOLA SIĞINDI

Eşinin elinden kurtulan genç adam polis merkezine sığındı. Hastaneye kaldırılarak tedavi edilen genç adam eşinden ve ablasından şikâyetçi oldu. Mağdur kocasının şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda İrfan T.'ye saldırdığı tespit edilen eşinin ablası Melano S. hakkında dava açıldı.

YARGILANACAK

İrfan T.'ye saldırdığı ve boğazını sıkarak yaraladığı iddia edilen baldız, önümüzdeki günlerde 1 yıla kadar hapis istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.