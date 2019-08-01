Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile DEV FIRSATLARI kaçırmayın! İndirimli BİM kataloğu listesi 2 Ağustos

Haftanın BİM aktüel ürünler indirim listesi tüketicinin beğenisine sunuldu. On binlerce vatandaş '' 2 Ağustos BİM kataloğunda bu hafta neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle ev hanımlarını yakından ilgilendiren Kadın el cüzdanı, Keysmart çay makinesi, Kumtel set üstünde dev indirim fırsatı yaşanıyor. Vatandaşlar hangi ürünlerde ne kadar indirim var merak ediyor. Haberimizin devamında BİM aktüel 2 Ağustos indirim kataloğuna bakabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU ( 2 AĞUSTOS 2019)

BİM market 2 Ağustos tarihli aktüel ürünlerin indirim listesini kamuoyuyla paylaştı. Aşağıda yer alan resmin üzerine tıklayarak bu haftanın tüm ürünlerine ulaşabilirsiniz. İşte indirim katalog listesi…