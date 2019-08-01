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Haftanın aktüel ürünler kataloğu ile DEV FIRSATLARI kaçırmayın! İndirimli listesi 2 Ağustos

Türkiye’nin her yerinde şubesi bulunan aktüel ürünler indirim kataloğu yayınlandı. Her zevkten ve her bütçeden ürün bulundurması ise müşterileri markete çekmeye yetiyor. 2 Ağustos indirim listesinde bu hafta yok yok! Gelin birlikte bu haftanın indirimlerine göz atalım, Huawei Y5 2018 Cep Telefonu 879 TL. Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 349 TL. Arzum Buharlı Ütü 139 TL. Corby Kameralı Drone 209 TL. Büyük Valiz 109 TL. Orta Valiz 99 TL. Küçük Valiz 89 TL. Çocuk Valiz 99 TL’den satışa sunulacak. Haberimizin devamında ürünler 2 Ağustos kataloğunu inceleyebilir, en uygun fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.8.2019 16:30 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 16:31
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile DEV FIRSATLARI kaçırmayın! İndirimli BİM kataloğu listesi 2 Ağustos

Haftanın aktüel ürünler indirim listesi tüketicinin beğenisine sunuldu. On binlerce vatandaş '' 2 Ağustos BİM kataloğunda bu hafta neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle ev hanımlarını yakından ilgilendiren Kadın el cüzdanı, Keysmart çay makinesi, Kumtel set üstünde dev indirim fırsatı yaşanıyor. Vatandaşlar hangi ürünlerde ne kadar indirim var merak ediyor. Haberimizin devamında 2 Ağustos indirim kataloğuna bakabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU ( 2 AĞUSTOS 2019)

BİM market 2 Ağustos tarihli aktüel ürünlerin indirim listesini kamuoyuyla paylaştı. Aşağıda yer alan resmin üzerine tıklayarak bu haftanın tüm ürünlerine ulaşabilirsiniz. İşte indirim katalog listesi…

BİM 2 AĞUSTOS KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile DEV FIRSATLARI kaçırmayın! İndirimli BİM kataloğu listesi 2 Ağustos
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