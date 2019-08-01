Cuma mesajları resimli! 2019 En güzel ve anlamlı Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın!

Yeni ve en güzel sözlerle Cuma mesajları yine yoğun ilgi görmeye başladı. 2019 Ağustos ayının ilk Cuma gününde, sevdiklerinize göndermek için araştırılan resimli Cuma mesajlarını haberimizde derledik. Yapılan ibadetlerin kat kat mükafatlandırıldığı, sevapların arttığı ve edilen duaların, kabul olduğu bugünde camiler dolup taşacak. Özellikle sosyal medyadan (SMS, Whatsapp, Facebook) yakınlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz en güzel, en özel, anlamlı, yeni resimli Cuma mesajları sabah.com.tr'de yer alıyor.

CUMA MESAJLARI 2019

2019 Ağustos ayının ilk Cuma gününde dua dolu resimli cuma mesajları yine yoğun ilgi görüyor. 2 Ağustos bugüne ait en güzel ve resimli Cuma mesajını haberimizden seçebilirsiniz.

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