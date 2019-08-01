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mesajları resimli! 2019 En güzel ve anlamlı ile sevdiklerinizi hatırlayın!

Mübarek günü geldi çattı. Bu özel ve anlamlı günde sevdiklerinize göndermek isteyeceğiniz resimli ve en güzel sözleriyle haberimizde hazırladık. Ağustos ayının ilk Cuma gününde camiler dolup taşacak, eller semaya açılıp dualar edilmeye başlanacak. Bu bağlamda Cuma mesajları ve sözleri, 2 Ağustos 2019 cuma günü yine en çok aranan konular arasında yer aldı. Müslümanlar için büyük önem arz eden bugünde eş, dost ve akrabalarınıza en güzel ve anlam dolu mesajlar gönderebilir, onları mutlu edebilirsiniz. Haberimizin devamında yeni, resimli ve anlam dolu sözleri yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 1.8.2019 23:44 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 23:44
Cuma mesajları resimli! 2019 En güzel ve anlamlı Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın!

Yeni ve en güzel sözlerle mesajları yine yoğun ilgi görmeye başladı. ayının ilk Cuma gününde, sevdiklerinize göndermek için araştırılan resimli Cuma mesajlarını haberimizde derledik. Yapılan ibadetlerin kat kat mükafatlandırıldığı, sevapların arttığı ve edilen duaların, kabul olduğu bugünde camiler dolup taşacak. Özellikle sosyal medyadan (SMS, Whatsapp, Facebook) yakınlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz en güzel, en özel, anlamlı, yeni resimli sabah.com.tr'de yer alıyor.

CUMA MESAJLARI 2019

2019 Ağustos ayının ilk Cuma gününde dua dolu yine yoğun ilgi görüyor. 2 Ağustos bugüne ait en güzel ve resimli Cuma mesajını haberimizden seçebilirsiniz.

Aşağıdaki sayfalarımızdan hemen bir sonraki sayfaya ilerleyerek Cuma mesajı seçmeye başlayabilirsiniz.

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Cuma mesajları resimli! 2019 En güzel ve anlamlı Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın!
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