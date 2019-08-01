Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2019 Evde bakım parası (maaşı) yatan iller sorgula!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın takibinde olan evde bakım parası 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Her ay il il hesaplara yatan maaşlar sorgulanmaya devam ediyor. Bu bağlamda '' Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?'' sorusuna Google arama motoru üzerinden yanıt bulmaya çalışıyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller ve yatmayan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

2019 Ağustos ayına dair evde bakım maaşları yatan illerin güncel bilgisi henüz gelmedi. Evde bakım maaşları hakkındaki yeni gelişmeler olunca haberimize eklenecektir.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER, NASIL ALABİLİR?

Evde bakım maaşı, devletin evinde yaşlı, hasta veya engelli bir yakınına bakan kişilere ödedi maaştır. Yüzde 50 engelli raporu bulunan bireylere, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yaşlı veya hasta kişilere bakan vatandaşlar için ödenen maaş için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekiyor.