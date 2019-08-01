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Fatih, serinlemek için girdiği denizde boğuldu

'da serinlemek için denize giren Fatih Albayrak (20), hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 17:20
Fatih, serinlemek için girdiği denizde boğuldu
Olay, saat 16.00 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Fatih Albayrak'tan 6 saat boyunca haber alamayan babası, oğlunu aramak için deniz kenarına gitti. Plajda havlusunu ve malzemelerini bulduğu oğluna ulaşamayan baba polise haber verdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, denizde arama çalışması başlattı. Bir süre devam eden arama sonucunda Albayrak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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Fatih, serinlemek için girdiği denizde boğuldu
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