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Zabıtadan kaçan seyyar satıcıya taksi çarptı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019
Zabıtadan kaçan seyyar satıcıya taksi çarptı
Beyoğlu'nda, Meclis-i Mebusan Caddesi Kabataş Tramvay Durağı önünde, zabıta ekiplerinden kaçan seyyar satıcı seyir halindeki taksinin önüne atladı. Fren yapmasına rağmen duramayan sürücü Ramazan Karaçimen, seyyar satıcı Yaşar D.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya uçan seyyar satıcı yere çakıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polisi aradı. Kazanın yaşanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen zabıta ekiplerinin ise olay yerinden hemen ayrıldığı öğrenildi. Ağır yaralanan Yaşar D. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Zabıtadan kaçan seyyar satıcıya taksi çarptı
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