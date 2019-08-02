Yağ dökülen yolda motosiklet devrildi; kasksız sürücü yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında, D-400 yolunun Denizkızı kavşağında meydana geldi. Uğur Mumcu Caddesi'nden kent merkezine giden Ömer Faruk Kalaycı'nın kullandığı 07 AFU 516 plakalı motosiklet, dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, kaskı takılı olmayan Kalaycı yaralandı.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yol güvenliği alırken, sağlık görevlileri de Ömer Faruk Kalaycı'ya müdahale etti. Kalaycı, ilk müdahaleden sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başından hafif yaralanan Ömer Faruk Kalaycı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.