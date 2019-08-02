Zilhicce ayı ne zaman? 2019 Zilhicce orucu ne zaman ve kaç gün tutulur?

Mübarek günlerden Zilhicce ayı 2019 için geri sayım başladı. Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı olan bugünde ibadetler yapılacak ve bolca dualar okunacak. Müslümanların Hac ayı olarak da nitelendirdiği Zilhicce ayında oruç önemli bir yer tutuyor. Bu günlerde tutulan bir gün oruca, bir senelik nafile oruç sevabı verilir. Peki Zilhicce ne zaman? 2019 Zilhicce orucu ne zaman ve kaç gün tutulur?

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN? 2019

Zilhicce ayına kısa süre kala vatandaşlar konu hakkında detaylı bilgiye erişmek istiyor. Sözlükte "hac ayı" anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır. İşte detaylar;