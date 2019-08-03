Ayşe'nin ölümüne ilişkin son dakika haberi geldi! Çarpıcı 'Michael Jackson' detayı ortaya çıktı

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, Pazartesi günü, evli erkek arkadaşı doktor Ö.T.'nin (46) Çankaya Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Polis ve savcılıktaki ifadesinde, eve geldiğinde Karaman'ın cesedini bulduğunu öne süren doktor, çelişkili ifadeleri nedeniyle 'cinayet' suçlamasıyla tutuklandı.

Edinilen son dakika bilgisine göre, savcılığın olay yerinde yaptığı incelemede, genç kızın bulunduğu yatağın yanındaki komodinin üzerinde 1 adet 20 milimetre propofol ampül, 1 adet 20'lik boş kullanılmış enjektör, 1 adet 20'lik içerisinde 10 milimetre propofol enjektör, 1 adet 10 milimetre içerisinde 7 milimetre propofol içeren enjektör bulundu. Bulunan ilaçların 10 yıl önce hayatını kaybeden dünyaca ünlü pop yıldızı Michael Jackson ile olan bağlantısı da ortaya çıkartılırken, baba Adem Karaman tarafından son dakika açıklamaları yapıldı.