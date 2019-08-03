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Ayşe'nin ölümüne ilişkin son dakika haberi geldi! Çarpıcı '' detayı ortaya çıktı

Ankara'da evli erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Ö.T.’nin evinde ölü bulunan anestezi teknikeri (25) hakkında son dakika haberi geldi. Polis ve savcılıktaki ifadesi ortaya çıkan doktor, eve geldiğinde genç kadının cesedini bulduğunu öne sürerken; çelişkili ifadeleri nedeniyle 'cinayet' suçlamasıyla tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında, genç kızın cesedinin bulunduğu yatağın yanında 1 ampul propofol (bilinç düzeyinin azalması ve hafıza yetersizliği ile sonuçlanan kısa etkili bir ilaç) ve içinde poropofol bulunan enjektörler bulundu. Karaman'ın ölümüne neden olduğu tahmin edilen ilaçların ile olan çarpıcı bağlantısı ortaya çıkarken, baba Adem Karaman tarafından son dakika açıklamaları yapıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 15:03
Ayşe'nin ölümüne ilişkin son dakika haberi geldi! Çarpıcı 'Michael Jackson' detayı ortaya çıktı

Anestezi teknikeri , Pazartesi günü, evli erkek arkadaşı doktor Ö.T.'nin (46) Çankaya Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Polis ve savcılıktaki ifadesinde, eve geldiğinde Karaman'ın cesedini bulduğunu öne süren doktor, çelişkili ifadeleri nedeniyle 'cinayet' suçlamasıyla tutuklandı.

Edinilen son dakika bilgisine göre, savcılığın olay yerinde yaptığı incelemede, genç kızın bulunduğu yatağın yanındaki komodinin üzerinde 1 adet 20 milimetre propofol ampül, 1 adet 20'lik boş kullanılmış enjektör, 1 adet 20'lik içerisinde 10 milimetre propofol enjektör, 1 adet 10 milimetre içerisinde 7 milimetre propofol içeren enjektör bulundu. Bulunan ilaçların 10 yıl önce hayatını kaybeden dünyaca ünlü pop yıldızı ile olan bağlantısı da ortaya çıkartılırken, baba Adem Karaman tarafından son dakika açıklamaları yapıldı.

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Ayşe'nin ölümüne ilişkin son dakika haberi geldi! Çarpıcı 'Michael Jackson' detayı ortaya çıktı
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