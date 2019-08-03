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Kütahya'nın Simav ilçesinde nöbetten çıkan bir acil tıp teknisyeni, evinde grip olduğu için koluna serum takılı halde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde saat 08.00'de nöbetten çıktıktan sonra grip rahatsızlığı sebebiyle evinde kendine serum takarak istirahat etmek üzere odasına geçen Acil Tıp teknisyeni (ATT) Esra Taşkın (25), annesi tarafından hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşkın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.