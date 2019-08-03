Salda Gölü nerede? Salda Gölü’ne nasıl gidilir?

Geçtiğimiz günlerde Millet bahçesi ihalesi yapılan Salda Gölü ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yapmıştı. Murat Kurum açıklamalarında: "Salda Gölü ile alakalı, özel çevre koruma bölgesi ilan ettik 295 kilometrekare alanı. Gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde, 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Son yılların popüler yerlerinden bir tanesi olan Salda Gölü'ne gitmek isteyen vatandaşlar ise Salda Gölü nerede? Salda gölüne nasıl gidilir? Sorularının yanıtını arıyorlar. İşte bu soruların cevapları…

SALDA GÖLÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!

Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''Salda'ya ilişkin millet bahçesi ihalemizin sürecini başlattık. Gündem olan millet bahçesi ile alakalı geçmişini ve ne yapmak istediğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 2023 şehirleri kapsamında yapacağımız her projeyi yaparken doğayı nasıl koruruz diye düşünerek hareket ediyoruz. 6 ay önce Burdur'umuza gittiğimizde Salda'yı ziyaret ettik.

Araçların kıyıya kadar girdiği çöplerin dağ oluşturduğunun tespitini yaptık. Bunun neticesinde araçlar kıyıya kadar gelip burada hem doğal güzelliklere zarar veriyorlardı gelenlerin doğal güzellikleri görmesine mani oluyorlardı. Araçların buraya girmesini engelleyecek doğal ahşap bariyeler de koyduk. Bu alana araçlar giremiyor. Özel çevre koruma bölgesinde hiçbir yapılaşma olmayacak. Kaçak yapıları yıktık, hiçbir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Günlük konaklamaya müsaade edilmeyecek. Salda hepimizin Salda hep güzel kalacak. 295 kilometrekarelik alan özel çevre koruma bölgesi.''

SALDA GÖLÜNE NASIL GİDİLİR?

Salda gölü Burdur'da yer alan ve eşsiz güzelliğe sahip bir göldür. Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin de yoğun olarak uğradığı yerlerden bir tanesi olan göl, Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılmaktadır.

Salda gölüne doğrudan gitmek ulaşım olarak oldukça zorlu olacağından dolayı şayet şahsi aracınız ile gitmiyorsanız. Gideceğiniz güzergahlar Burdur, Denizli, Isparta, Antalya ve Muğla olacaktır. Salda gölüne ulaşımı ancak bu şekilde sağlayabilirsiniz...